В Сумах затримали чоловіка, який вчинив стрілянину по камерах відеоспостереження (відео)
Вартові порядку отримали повідомлення про те, що невідомий пошкодив камери відеоспостереження біля будинку, стріляючи в них із пістолета.
На місці події 40-річна жінка розповіла, що спочатку почула звуки, схожі на постріли. А вийшовши на вулицю, побачила чоловіка, який втікав із місця події.
Вона також надала вартовим порядку відео з камер спостереження. На ньому чоловік дійсно вів прицільну стрільбу по камерах. Під час спілкування жінка також вказала на особу ймовірного правопорушника, надала його опис, а також назвала транспортний засіб, яким він може керувати.
За кілька годин автівку вартові порядку виявили в середмісті обласного центру, на вулиці Іллінській. Водій саме збирався від’їжджати. Та побачивши патрульних, він різко зупинився та вимкнув двигун.
Під час спілкування інспектори повідомили 28-річному чоловікові про орієнтування та запитали в нього про наявність зброї або інших заборонених в обігу речей. Громадянин переконував, що не має таких предметів. Та коли патрульні повідомили, що мають намір провести поверхневу перевірку транспортного засобу, керманич повідомив, що в нього дійсно є пістолет. З його слів, пневматичний. Його й виявили в бардачку легковика.
Для з’ясування всіх обставин події вартові порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Патрульна поліція Сумської області