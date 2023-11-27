Судитимуть директора підприємства з Київщини, який штучно занизив податок за видобування піску на ₴8,7 млн.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактами ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України ).

Розслідуванням встановлено, що товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна на території Київської області.

Обвинувачений штучно занижував суму рентної плати за період з січня 2018 року по березень 2022 року.

Видобутий пісок директор товариства продавав підпорядкованим йому суб’єктам господарської діяльності за заниженою вартістю. Дохід відображав у податковій та бухгалтерській звітності, а з нього відраховувався податок до бюджету.

Надалі корисні копалини реалізовувалися за ринковими цінами, які були наполовину вищими.

За рахунок протиправної схеми загалом до бюджету не сплачено 8,7 млн грн податку.

Під час досудового розслідування завдяки вжитим заходам завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора