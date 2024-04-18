На хабарі в понад $21 тис. викрито посадовицю інституту НААН України та двох пособників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з інститутів НААН України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди і двом особам у пособництві в її одержанні (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала від голови фермерського господарства 21200 доларів США.

Цю суму фермер мав сплатити за здійснення розрахунків по минулорічному договору з оброблення 453 га належної інституту землі та можливість укласти договір її оренди на поточний рік.

Заступник директора інституту діяла у змові з двома знайомими, яких залучила для одержання хабаря.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання неправомірної вигоди. За клопотанням прокуратури суд застосував до них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Поліція Київської області, оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура