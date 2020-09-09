У Рівному власниці салону краси спалили автомобіль та підкинули похоронний вінок

Інцидент стався у Рівному 8 вересня ввечері близько 21.20. На вулиці Михайла Грушевського горів автомобіль власниці одного із місцевих салонів краси.

“Транспортний засіб “BMW X1” належить 33-річній рівнянці та був припаркований на тротуарі поблизу її місця роботи. Як пояснила жінка, власниця салону краси, вона почула підозрілий звук, а коли вибігла на вулицю – побачила палаюче авто та зателефонувала на спецлінію “101”, – повідомили у поліції Рівненської області.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу, проте вогонь майже повністю знищив передню частину авто.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження. Також зазначається, що на місці події криміналісти вилучили пластикову пляшку із залишками паливно-мастильних матеріалів, а також пожежне сміття.

Окрім того, у соцмережі очевидці опублікували відео пожежі. Зазначається, що після підпалу авто вранці наступного дня власниці підкинули похоронний вінок.