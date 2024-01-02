До двох років позбавлення волі загрожує чоловіку за знущання над дружиною

Поліцейські повідомили жителю Березівської територіальної громади про підозру у домашньому насильстві.

Минулого року кілька разів жінка зверталася до поліції по допомогу, коли чоловік у нетверезому стані влаштовував удома скандали, лаявся та погрожував фізичною розправою. Правоохоронці двічі склали відносно правопорушника адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства, що передбачено статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А щоб кривдник не наближався до потерпілої і не контактував з нею, виносили термінові заборонні приписи.

Суд призначав чоловіку покарання у вигляді штрафу та громадських робіт, а поліцейські попереджали про кримінальну відповідальність, якщо він не змінить свою поведінку і знову вдасться до протиправних дій. Однак належних висновків громадянин для себе не зробив і вчергове, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив вдома сварку, у ході якої ображав та принижував дружину, кричав на неї та виганяв з будинку.

Жінка знову звернулася до поліції, і за фактом систематичного вчинення домашнього насильства над нею слідчі розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Поліцейські повідомили кривднику про підозру в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо дружини, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Згідно із чинним законодавством, правопорушнику загрожує покарання громадськими роботами строком від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років», – повідомив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

Також полковник поліції закликав громадян не терпіти домашню тиранію.

«Якщо ви стали жертвою чи свідком цього правопорушення, одразу звертайтеся до найближчого територіального підрозділу поліції або на спецлінію «102». Замовчування або ігнорування проблеми не вирішить, а, навпаки, посилить, адже не зазнавши покарання, кривдник повторно вчинятиме протиправні дії, знаючи, що за це йому нічого не буде», – зауважив Микола Древов.

Березівський районний відділ поліції