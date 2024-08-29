До «Київтеплоенерго» прийшли з обшуками по справі 2016 року

У КМДА вважають це тиском та кажуть, що підприємство було створене на два роки пізніше, ніж розслідувані події.

Столична влада повідомила про обшуки на підприємстві “Київтеплоенерго” по справі про привласнення коштів, призначених для ремонту теплових мереж на вулиці Антоновича в 2016 році.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що тоді паливно-енергетичний комплекс обслуговувало ПАТ “Київенерго”. КП “Київтеплоенерго” отримало в розпорядження мережі після 2018 року.

У міській адміністрації повідомили, що, за версією слідства, йдеться про кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, які взяла КМДА на реконструкцію теплових мереж.

“Утім КМДА підписала відповідний меморандум з ЄБРР лише в 2018 році. Кошти за цим кредитом через воєнний стан місто досі не отримало”, – повідомили в КМДА.

Декілька тижнів тому “Київтеплоенерго” звинуватили в перевищенні закупівельної ціни на обладнання, яке було надано як допомога. КМДА вважає, що обшуками на КП тиснуть. // LB.ua