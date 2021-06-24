До понад 7 років ув’язнення засуджено закарпатця за доведення падчерки до самогубства

За публічного обвинувачення прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури 53-річного жителя с. Водиця засуджено до позбавлення волі за доведення неповнолітньої до самогубства (ч. 3 ст. 120 КК України) та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 7 років 6 місяців ув’язнення.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений тривалий час ображав і принижував доньку своєї співмешканки. Неодноразово під час побутових сварок він своїми висловлюваннями спонукав дівчинку покінчити життя самогубством. Не витримавши неприязного ставлення і знущань вітчима, дівчинка повісилася. А на винуватця такого вчинку вказала в залишеній передсмертній записці. Трагічна подія трапилася в листопаді 2017 року.

Під час проведення слідчих дій у будинку закарпатця правоохоронці виявили понад півсотні набоїв до нарізної малокаліберної зброї, що стало підставою для винесення особі додаткового обвинувачення.

Наразі вступ вироку в законну силу очікується. До цього часу суд постановив утримувати чоловіка під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури