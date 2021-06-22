Як крадуть у регіонах: директор привласнив понад 186 тис грн при реконструкції приміщення сільського клубу

Директор товариства привласнив понад 186 тис грн при реконструкції приміщення сільського клубу у Чортківському районі – підозрюють Під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури оголошено підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та видачі завідомо неправдивого офіційного документа при реконструкції приміщення клубу в одному із сіл Чортківського району (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, упродовж 2017-2018 років під час ремонтних робіт об’єкта соціальної інфраструктури директор товариства підписав документи з неправдивими даними, завищивши обсяг виконаних штукатурних, малярних та інших робіт. На підставі цих документів замовник — Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації перерахував підряднику зайві кошти на суму понад 186 тис грн, які директор товариства згодом привласнив.

Через неправомірні дії підозрюваного бюджету спричинено збитки на вищевказану суму.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури