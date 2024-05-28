До смерті побив орендодавця, а тіло заховав під ліжко: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Подія сталася кілька днів тому в одній із квартир пʼятиповерхівки на вулиці Капітана Кузнєцова.

Поліцейські встановили, що 52-річний одесит завітав до 36-річного чоловіка, який винаймав у нього житло. Під час хмільного застілля між ними виникла словесна перепалка, у розпалі якої квартирант нещадно побив власника оселі кулаками та ногами, після чого пішов у магазин. А коли повернувся, виявив його без ознак життя та вирішив приховати сліди злочину – заховав тіло під ліжко, відмив з підлоги та меблів кров, а використані ганчірки викинув у смітник.

Про подію чоловік повідомив своїй співмешканці, а та – у поліцію.

Прибувши одразу за вказаною адресою, працівники територіального підрозділу поліції затримали правопорушника на місці вчинення злочину. Своєї вини чоловік не заперечував та зізнався у скоєному.

З місця події слідчі вилучили низку речових доказів, у тому числі біологічні зразки, які скеровані для проведення необхідних експертних досліджень.

Точну причину смерті побитого чоловіка будуть встановлювати судово-медичні експерти.

«Ми затримали фігуранта у процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – зазначив начальник відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Ігор Страшной.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1