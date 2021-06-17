До суду скеровано обвинувальний акт стосовно окупаційного судді

Прокуратурою АР Крим та міста Севастополя в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього судді Сімферопольського районного суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури АР Крим.

Обвинувачений, після окупації півострова у 2014 році, зрадивши присязі судді, перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, обійнявши посаду «судді Сімферопольського районного суду Республіки Крим».

Вказаний громадянин України, реалізовуючи політику держави-окупанта, яка спрямована на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що правосуддя на півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, неправомірно керуючись законодавством Російської Федерації, 27 вересня 2017 року ухвалив неправомірний вирок, яким заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу засуджено до двох років позбавлення волі .

Таким чином, своїми діями обвинувачений надавав допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі.