Взято під варту волинянина, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, увечері 19 березня 2025 року неодноразово судимий, у тому числі за наркозлочини, чоловік, який перебував у розшуку й був затриманий правоохоронцями, кілька разів ударив працівника поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури