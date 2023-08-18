За розбещення 10-річної дівчинки судитимуть мешканця Дніпропетровщини
Прокурорами Синельниківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).
За даними слідства, матір з донькою винаймали в обвинуваченого житло у місті Синельникове.
Скориставшись відсутністю матері, чоловік завів 10-річну дівчинку до кімнати та вчинив стосовно неї розпусні дії.
Дівчинка розповіла про те, що трапилося, матері. Вона звернулася до правоохоронних органів.
Після проведення слідчих заходів та допиту потерпілої з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація про розбещення дитини підтвердилася.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратур