За розбещення 10-річної дівчинки судитимуть мешканця Дніпропетровщини

Прокурорами Синельниківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, матір з донькою винаймали в обвинуваченого житло у місті Синельникове.

Скориставшись відсутністю матері, чоловік завів 10-річну дівчинку до кімнати та вчинив стосовно неї розпусні дії.

Дівчинка розповіла про те, що трапилося, матері. Вона звернулася до правоохоронних органів.

Після проведення слідчих заходів та допиту потерпілої з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація про розбещення дитини підтвердилася.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратур