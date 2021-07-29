До суду скеровано обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скерувала обвинувальний акт стосовно співробітника Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ до суду. Це відбулося відповідно до спеціального досудового розслідування.

Дана особа обвинувачується у тому, що у 2019-2020 роках він, діючи як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім співробітником СБУ генерал-майором Валерієм Шайтановим, вчинив закінчений замах на вчинення терористичного акту. Це мало призвести до загибелі добровольця АТО Адама Осмаєва.