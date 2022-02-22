До України з Польщі екстрадовано підозрюваного в замаху на вбивство на Львівщині

Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора забезпечив прийом від представників компетентних органів Республіки Польща запитуваної особи — підозрюваного у закінченому замаху на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у серпні 2018 року на Львівщині цей громадянин України штовхнув потерпілого під автомобіль на проїжджу частину. Внаслідок цього чоловік отримав численні ушкодження, в тому числі важку черепно-мозкову травму.

У зв’язку з ухиленням від органу досудового розслідування у травні 2021 року підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. А вже у липні він був затриманий на території Республіки Польща.

Офіс Генерального прокурора підтримав клопотання органу досудового розслідування та в липні 2021 року скерував до польської сторони запит про видачу цієї особи до України, який компетентними органами Республіки Польща задоволено.

Наразі підозрюваного передано працівникам правоохоронних органів для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Офіс Генерального прокурора