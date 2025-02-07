До України екстрадовано підозрювану у наркоторгівлі, яка втекла до Польщі

За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентними органами Республіки Польща прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянки України – мешканку м. Славути, яка розшукувалась правоохоронцями Хмельниччини для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками.

Підозрювану передано українським правоохоронцям 6 лютого 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін».

За даними слідства, жінка продавала канабіс та метамфетамін у м. Славута. У 2022 році її затримано правоохоронцями та повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересилці або збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України). Також їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Після внесення застави підозрювана ухилилася від органу досудового розслідування та виїхала до Республіки Польща, що стало підставою для її міжнародного розшуку.

Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості вийти під заставу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора