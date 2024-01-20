До Європи за 7000 доларів: закарпатські поліцейські заблокували черговий канал нелегального перетину кордону

Організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків. Ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні «коридору» до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону. Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.

17 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.

Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Мукачівського прикордонного загону ДПС України за процесуального керівництва Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України