«Додатковий заробіток» обернувся для жительки Вишнівецької громади втратою 14 тисяч гривень

До співробітників відділення поліції № 2 м. Ланівці надійшло повідомлення від жительки Вишнівецької громади про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошима.

Зі слів потерпілої, в соцмережі вона побачила оголошення про додатковий дохід. Через месенджер списалася з «роботодавцем». Заробіток полягав у отриманні коштів за перегляд фільмів. Дівчині нарахували гроші, проте, щоб їх вивести на свою картку, як їй повідомили, потрібно було сплатити податок. Потерпіла перерахувала на рахунок невідомої особи понад 14 тисяч гривень та залишилася ні з чим.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.

Щоб не потрапити у схожу ситуацію, варто бути пильними. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. У жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі вам рахунки та не розголошуйте дані своїх банківських карток стороннім особам. При пошуку роботи надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. Не вірте в обіцянки захмарних прибутків: ніхто не буде платити великі відсотки.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтеся до працівників поліції.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області