«Смотрящему» за Снигиревской колонией сообщили о подозрении по «воровской» статье

В среду, 21 апреля, осужденному из Херсонской области, который отбывает наказание в Снигиревской колонии, сообщили о подозрении в распространении преступного влияния.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры, следователи Следственного управления ГУ Нацполиции в области сообщили о подозрении неоднократно судимому 31-летнему жителю Херсонской области, в установлении и распространении преступного влияния в учреждении отбывания наказаний (части 2 статьи 255-1 Уголовного Кодекса Украины).

Досудебным следствием установлено, что подозреваемый, в период с 2018 года по 2021 год, отбывая наказание в Снигиревской исправительной колонии и имея предварительно полученный среди других осужденных и в местах лишения свободы авторитет, получил статус так называемого «смотрящего» за учреждением.

«Смотрящий» установил на территории исправительной колонии правила поведения среди осужденных и требовал безусловного их соблюдения указанными лицами, организовал поставки запрещенных предметов на закрытую территорию, решал конфликты между осужденными, принимал решение о необходимости наказания виновника.

Кроме того, злоумышленник осуществлял сбор и распределение средств, в том числе, полученных преступным путем, обеспечивал наполнение так называемого «воровского общака».

Подозреваемому грозит наказание от 9 до 15 лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ