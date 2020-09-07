У Херсоні затримали чоловіка, який на авто збив оперативника та намагався втекти

Співробітники поліції в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання наркотичних засобів, проводили обшук у мешканця Херсона. Однак господар будинку раптово сів до авто й почав тікати з подвір’я, скоївши наїзд на оперуповноваженого поліції.

До Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про нанесення тілесних ушкоджень 24-річному співробітнику поліції при виконанні ним службових обов’язків.

З’ясувалося, що потерпілий – оперуповноважений Коробельного відділення поліції – разом із колегами проводив санкціонований обшук за адресою мешкання 48-річного чоловіка на предмет зберігання наркотичних засобів. Під час заходів власник помешкання раптово сів за кермо свого автомобіля та, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Зловмисник протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно почали пошук зловмисника.

Невдовзі працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного посту «Пасат», що на автотрасі «Херсон-Джанкой-Феодосія», оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції у Херсонській області наздогнали чоловіка та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі херсонцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України