Допомагав окупантам вивозити український врожай до РФ — судитимуть директора підприємства

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець смт Великий Бурлук Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з ворогом. Будучи директором підприємства, яке спеціалізується на вантажних перевезеннях, обвинувачений провадив господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Колаборант налагодив механізм вивезення вантажівками зернових культур з територій Великобурлуцької та Вовчанської об’єднаних територіальних громад до рф, зокрема Бєлгородської області.

Поплічника окупантів судитимуть заочно в Машівському районному суді Полтавської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області та співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура