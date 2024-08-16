Допомагав ухилянтам нібито «забронюватися» мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури жителю області повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Встановлено, що підозрюваний запровадив схему перешкоджання діяльності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час здійснення останніми мобілізаційних заходів.

Так, за 5 тис. дол. США чоловік налагодив видачу підроблених посвідчень співробітників приватного підприємства, яке начебто є державною службою України з питань охорони об’єктів критичної інфраструктури, що надає право на бронювання від призову на весь термін військового стану в Україні.

Видача кожного «документа» супроводжувалася проведенням інструктажу щодо дій під час зустрічі з представниками ТЦК та СП, що створювало перешкоди для мобілізації.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено посвідчення та печатку Адміністрації Президента України, Президента України, 4 тис. дол. США та декілька вже виготовлених вкладишів до посвідчень.

Досудове розслідування та оперативне супроводження – УСБУ в області.

Кіровоградська обласна прокуратура