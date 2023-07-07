Заволодіння ₴2,2 млн. бюджетних коштів під час ремонту доріг – судитимуть учасників організованої групи та службових осіб Обухівської міськради

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи, а також їх пособників за фактами заволодіння чужим майном, підроблення документів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2,3 ст. 258 КК України).

Розслідуванням встановлено, що до складу злочинної групи входили директор приватного підприємства, фізична особа та інженер технагляду. В якості пособників вони залучили інженера-кошторисника та начальника одного з відділів виконавчого комітету Обухівської міськради.

У ході виконання 8 договорів підряду по капітальному та поточному ремонтах дорожнього покриття в місті Обухів та селах міської територіальної громади, учасники злочинної групи внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та якості використаного матеріалу. На підставі цих документів з місцевого бюджету перераховано кошти на рахунок підрядника.

Згідно з висновками ряду судових будівельно-технічних та економічних експертиз, організована група заволоділа понад 2,2 млн грн коштами місцевого бюджету.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура