«Дощедрувалися» до трагедії: на Житомирщині поліцейські розслідують вбивство

Повідомлення про подію у с. Заболоті надійшло до поліції 14 січня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління.

На подвір’ї приватного будинку поліцейські виявили тіло 31-річного місцевого жителя з травмою голови. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Поліцейські з’ясували, що загиблий тимчасово проживав у будинку свого 62-річного знайомого. Попередньо, того дня чоловіки побували на гостинах в кількох обійстях односельців та пригощалися спиртним під приводом свят. Згодом, уже неподалік домівки, вони посварилися. Конфлікт переріс у бійку, в ході якої господар завдав обридлому «квартирантові» смертельних травм.

Поліцейські затримали причетного до події чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Нині за погодженням з Коростишівською окружною прокуратурою слідчі поліції оголосили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Законодавством заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області