Доцент національного університету спіймався під час одержання хабаря у 2900 доларів США які ховав у кущах

У Житомирі прокуратура спільно з правоохоронцями викрили доцента національного університету під час одержання неправомірної вигоди на суму 2900 доларів США

У вівторок, 29 вересня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України спільно із співробітниками Головного управління Нацполіції в області викрито у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди доцента одного із місцевих національних університетів.

Використовуючи службове становище, кандидат наук вимагав та одержав від абітурієнта навчального закладу 2900 доларів США, пообіцявши «забезпечити» успішне складання вступних іспитів та зарахування до університету.

Викрили особу близько 11.00 год, у центрі міста, у скверику, безпосередньо під час одержання обумовленої суми.

Неправомірну вигоду вилучено, доцента затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Також слідчим органом готується клопотання щодо обрання особі запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Житомирщини