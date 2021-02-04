Довічне позбавлення волі – вирок суду першої інстанції для обвинуваченого у вбивстві залишено без змін

Луганська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді довічного позбавлення волі для обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у серпні 2017 року 34-річний раніше судимий мешканець м. Лисичанська зустрів на вулиці незнайому жінку. Керуючись хуліганськими мотивами, він заподіяв перехожій низку тілесних ушкоджень та ножове поранення в голову, від чого потерпіла померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Не погоджуючись з вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області, сторона захисту подала апеляційні скарги.

Під час апеляційного перегляду справи прокурором спростовано аргументи сторони захисту, доведено законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції.

Вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури