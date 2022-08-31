Довічне позбавлення волі загрожує чернівчанину за організацію замовного убивства

Нагадаємо: у червні цього року для порятунку чоловіка поліцейські інсценували його вбивство та поширили інформацію про виявлення вбитої людини в лісосмузі неподалік села Магала Чернівецького району. Дізнавшись про смерть своєї жертви, організатор злочину намагався переховуватися від правоохоронців. Поліцейські затримали зловмисника та наразі скерували відносно нього обвинувальний акт для розгляду до суду.

Під час досудового розслідування слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів вини 40-річного чернівчанина, який через ревнощі мав намір організувати умисне вбивство 29-річного суперника. Зловмисник знайшов виконавця своїх злочинних намірів, у якості авансу передав йому власний автомобіль та пообіцяв ще додати 20 тисяч гривень після виконання замовлення.

Співробітники обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, слідчого управління та спецпідрозділу КОРД провели спецоперацію, у результаті якої їм довелося інсценувати вбивство, поширити у ЗМІ інформацію про нібито виявлення в лісосмузі невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно злочинця. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення), ч. 3 ст.27 (Види співучасників) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області