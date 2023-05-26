Довічне ув’язнення загрожує 9 бойовикам, які проводили «зачистки» окупованих територій України

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 9 бойовиків терористичних організацій «л/днр». Зловмисників взяли у полон під час боєзіткнень в районах Авдіївки, Мар’їнки та Лисичанська у квітні і травні поточного року.

За даними слідства, фігуранти брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Крім того, вони входили до складу російських каральних загонів, які проводили «зачистки» тимчасово окупованих населених пунктів в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

Під час таких «рейдів» головною «ціллю» рашистів були українські військові та учасники руху опору серед місцевих жителів.

Як встановили слідчі, ворожими поплічниками є мешканці тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, які до початку повномасштабного вторгнення вступили до лав терористів «л/днр».

Напередодні повномасштабного вторгнення їх перевели до складу регулярних підрозділів Південного військового округу зс рф.

Там їх призначили на «посади» снайперів, гранатометників, стрілків та помічників кулеметників.

На підставі забраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України