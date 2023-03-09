Довічне ув‘язнення загрожує експоліцейському, який працював на ворога під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річного колишнього поліцейського з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога.

Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «исполняющего обязанности старшего участкового инспектора отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел

ВГА Харьковской области». Він подав власноруч заповнені російською мовою документи, зокрема анкету на працевлаштування, в яких повідомив свої повні анкетні дані, автобіографію, відомості про членів сім’ї, рівень освіти, здобуття військових навичок в період навчання на військовій кафедрі вищого навчального закладу.

На псевдопосаді чоловік відповідав за громадську безпеку, проводив «роз’яснювальну роботу» з місцевим населенням, аби люди не чинили опір російським загарбникам.

Також зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура