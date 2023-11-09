Довічне ув’язнення загрожує жителю Одещини за підрив гранати в автомобілі

Дії зловмисника кваліфіковані як замах на подвійне вбивство з корисливих мотивів та незаконне поводження з бойовим припасом. За даним фактом розпочаті два кримінальні провадження. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Подія сталася вчора у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Поліцейські попередньо встановили, що правопорушник, якого підвозили додому двоє жителів міста Татарбунари, запропонував їм купити у нього брухт. Під час розмови попутник почав вимагати показати йому гроші, нібито щоб переконатися у тому, що покупці його не обдурять. В цей час він дістав гранату, вирвав з неї чеку і кинув під авто.

Унаслідок вибуху отримав тілесні ушкодження 17-річний пасажир водія. Його доставили до реанімаційного відділення Саратської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді непроникаючого осколкового мінно-вибухового поранення попереку. Загрози його життю вже немає.

Особу зловмисника, який з місця події втік, поліцейські оперативно встановили та розшукали за місцем мешкання. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії чоловіка кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів за ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та незаконне поводження з вибуховим предметом за ч. 1 ст. 263 того ж кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне правопорушнику загрожує покарання позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням, з конфіскацією майна.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини