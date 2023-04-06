Судитимуть волинянин, який п’яним наїхав на двох дівчат у Ковелі

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 33-річним жителем Ковеля в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Увечері 11 лютого 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля “HYUNDAI SANTA FE» на вулиці Володимирській у Ковелі не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на двох 16-річних дівчат.

У результаті ДТП пішоходи отримали травми.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.

Далі – слово за судом.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Пресслужба обласної прокуратури