ДПСУ: QR-код можна використовувати під час перетину кордону

Але там повинна бути уся інформація про громадянина, яка підтверджує його право на виїзд з країни.

Окрім цього, прикордонних мають доступ до системи “Оберіг”, де можуть перевірити будь-яку інформацію про особу, яка хоче виїхати з країни. Тому для них неважливо, який саме документ показує громадянин — паперовий чи електронний.

“Аби унеможливити спроби підробок чи паперових документів, чи генерування QR-кодів, які у подальшому давали б людям можливість перетнути кордон. Це йдеться про відстрочку від призову чи виключення з військового обліку, — пояснює Демченко. — Якщо в цих документах недостатньо інформації, яка дала б право на перетин кордону, то, звісно, що така особа отримає відмову. Тому ми радимо громадянам до перетину кордону перевіряти свої військово-облікові документи, хай то електронна чи паперова форма”.

Нагадаємо, у додатку “Резерв+” з’явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних. Тож паперовий військовий квиток громадяни більше можуть з собою не носити. // Дзеркало тижня