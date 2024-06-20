ДПСУ: QR-код можна використовувати під час перетину кордону

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Але там повинна бути уся інформація про громадянина, яка підтверджує його право на виїзд з країни.

QR-код, який громадяни України отримують під час оновлення військо-облікових даних, можна показувати на кордоні, розповідає речник ДПСУ Андрій Демченко. Під час телемарафону він пояснив, що це також прирівнюється до документа.

Окрім цього, прикордонних мають доступ до системи “Оберіг”, де можуть перевірити будь-яку інформацію про особу, яка хоче виїхати з країни. Тому для них неважливо, який саме документ показує громадянин — паперовий чи електронний.

“Аби унеможливити спроби підробок чи паперових документів, чи генерування QR-кодів, які у подальшому давали б людям можливість перетнути кордон. Це йдеться про відстрочку від призову чи виключення з військового обліку, — пояснює Демченко. — Якщо в цих документах недостатньо інформації, яка дала б право на перетин кордону, то, звісно, що така особа отримає відмову. Тому ми радимо громадянам до перетину кордону перевіряти свої військово-облікові документи, хай то електронна чи паперова форма”.

Нагадаємо, у додатку “Резерв+” з’явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних. Тож паперовий військовий квиток громадяни більше можуть з собою не носити. // Дзеркало тижня

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