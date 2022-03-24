У Києві двом чоловікам повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї та боєприпасів

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшла оперативна інформація, що в одній з квартир багатоповерхового будинку двоє невідомих зберігають зброю та боєприпаси. Поліцейські негайно виїхали за вказаною адресою та провели необхідні слідчі дії.

Як повідомив начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, у результаті невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіків правоохоронці вилучили незаконні предмети:

«Затримані пояснили, що нібито виявлені у помешканні 4 автомати, один карабін та близько 1700 патронів отримали від місцевої територіальної оборони. Однак у ході досудового розслідування ми з’ясували, що жоден з них у сформованих підрозділах не перебував та боєприпаси не отримував. Порушниками виявились раніше не судимі 24- та 35-річні уродженці Житомирської та Хмельницької області».

Слідчі Голосіївського управління поліції спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили правопорушникам про підозру за злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. На час слідства суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Вилучені боєприпаси направлено для проведення відповідної експертизи. У межах досудового розслідування ми також перевіряємо ймовірну причетність правопорушників до диверсійно-розвідувальних груп. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва