Дружина народного депутата під час війни вивезла за кордон понад 500 тис. доларів – НАЗК

Офіс Генерального прокурора (ОГП) відкрив кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народного депутата України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

На початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тис. дол. США та 97 тис. євро. За офіційним курсом Національного банку України – це понад 17 млн 845 тис. грн.

Згідно з щорічною декларацією за 2020 рік, сукупний задекларований розмір грошових коштів, які належать родині народного депутата України, склав 335 тис. грн, 10 тис. дол. США та 15 тис. євро. Таким чином, різниця між офіційно задекларованими грошовими коштами та заощадженнями, вивезеними за кордон його дружиною, за попередніми підрахунками перевищує 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – понад 8 млн грн.

Зібрані матеріали НАЗК передало до ОГП. На цій підставі ОГП зареєстрував кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проведення досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин. Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім’ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

НАЗК