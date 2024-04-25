15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на прикордонні Харківщини.

За даними слідства, він збирав для рф інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.

Передусім його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку.

Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою.

Тоді окупанти перевели його в режим «очікування», а вже у липні 2023 року поставили перші завдання.

Для їх виконання він об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ.

Про отримані відомості «звітував» до фсб, використовуючи анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України