ДСНС попереджає про розсилку фейкових повідомлень про евакуацію
Українці почали масово отримувати повідомлення начебро від рятувальників.
Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями.
Про таке повідомили у ДСНС.
У Службі наголосили, що ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень.
“Переходити за посиланнями вкрай небезпечно”, – наголосили рятувальники.
Також додали, що, швидше за все, це справа рук кібершахраїв.
“Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах”, – додали у ДСНС.