У Харкові судитимуть водія, який у стані наркотичного сп’яніння скоїв наїзд на двох дітей

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт до суду стосовно раніше судимого 34-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Як повідомлялось раніше, 11 листопада 2021 року близько 15:20 чоловік, керуючи автівкою «Toyota Land Cruiser», порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у м. Харкові.

Водій проїхав на забороняючий для його руху червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на 13-річних хлопчика та дівчинку, які рухались по регульованому пішохідному переході на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної події перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури