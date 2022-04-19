Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток через фейкову сторінку «України 24»

Шахраї, які створили фейкову сторінку телеканалу “Україна 24” у Facebook, намагаються викрасти дані платіжних карток українців.

Вони пропонують отримати грошову «допомогу від країн ЄС», пише УНН з посиланням на повідомлення Держспецзв’язку.

На фейковій сторінці телеканалу користувачам пропонують взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати «грошову допомогу від країн ЄС». Потім їм потрібно вказати персональні дані та здійснити додатковий платіж. Таким чином зловмисники отримують дані платіжної картки.

Щоб зберегти свої дані, спеціалісти радять не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, а також налаштувати контроль руху коштів, зокрема за допомогою SMS-інформування та встановлення ліміту на операції.

Якщо ж дані платіжної карти помилково ввели на підозрілий вебсайт, слід негайно її заблокувати.