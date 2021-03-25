Оперативники Чернігівщини затримали групу розбійників

21.03.2021 працівники управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області затримали «на гарячому» групу зловмисників, під час вчинення ними розбійного нападу.

Спецоперація по затриманню проводилася вночі, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Поганці активно чинили опір, один із нападників навіть направив на правоохоронця обріз, на щастя вистрелити не встиг, оскільки поліцейський вчасно та на законних підставах застосував вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Двох зловмисників затримано на місці, а інші двоє, з місця вчинення злочину втекли на автомобілі, однак не далеко. За наступні два дні місцезнаходження «спритників» було встановлено та їх затримано .

Розбійники — жителі Київської області та столиці, віком 23-43 років. Наразі усім чотирьом поганцям повідомлено про підозру та обрано міри запобіжних заходів. Триває перевірка, реальна кількість вчинених злочинів встановлюється.

Департамент карного розшуку