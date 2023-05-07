За матеріалами ДБР судитимуть дев’ять правоохоронців-зрадників з Луганщини

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно дев’яти колишніх правоохоронців із Луганської області, які почали працювати у фейкових органах терористичної організації «лнр».

Обвинувальні акти направлені до суду.

Після російського вторгнення на територію України фігуранти зрадили присягу та перейшли на бік ворога.

Одна з них активно підтримала окупантів та позиціювала себе, як «комбатанта міжнародного збройного конфлікту». Жінка згодом обійняла посаду в окупаційній прокуратурі Станично-луганського району. Вона брала активну участь у заходах серед місцевого населення задля формування «позитивного» іміджу загарбників.

Ще двоє обвинувачених обійняли посади у черговому фейковому правоохоронному органі – «новопсковській міліції». Експравоохоронці агітували знайомих та тих, хто напередодні повномасштабного вторгнення рф проходив стажування у поліції Старобільського району, розпочати службу у «народній міліції».

Інші троє колишніх правоохоронців у липні 2022 року присягнули на вірність терористичній організації «лнр».

Один із них перейшов на бік окупантів ще у 2014 році. Впродовж восьми років він старанно приховував від правоохоронних органів України свою співпрацю з агресором. У липні 2022 року фігурант вийшов у «публічне поле та добровільно обійняв посаду у незаконному правоохоронному органі «мвд лнр».

Шість колишніх правоохоронців обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Ще троє колишніх правоохоронців обвинувачуються у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюють обласні прокуратури.