ДТП із загиблою – на Буковині повідомлено про підозру інспектору митниці

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору відділу митного оформлення Буковинської митниці у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, у серпні 2021 року, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем, 21-річна пасажирка якого загинула на місці пригоди.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури