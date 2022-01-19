ДТП на Московському проспекті в Харкові: поліцейського засуджено до 5 років позбавлення волі (фото)

За підтримання публічного обвинувачення прокурором обласної прокуратури Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав винним патрульного поліцейського за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Пучко, встановлено, що 19 березня 2020 року 21-річний сержант патрульної поліції, перебуваючи поза службою, їхав по Московському проспекту в м. Харків. У салоні автомобіля «Opel Tigra», яким керував поліцейський, знаходились троє колег.



Рухаючись зі швидкістю понад 100 км/год, патрульний намагався проїхати між двома іншими автівками і в результаті зіткнувся з однією з них. Від удару автомобіль «ВАЗ 2104» зіткнувся з вантажівкою «Volvo FH12» з причепом, яка нерухомо стояла на крайній правій полосі.



«Opel Tigra» з’їхав з дорожнього покриття та допустив зіткнення з бордюрним каменем, внаслідок чого 24-річна дівчина-поліцейська отримала тяжкі тілесні ушкодження та в подальшому першу групу інвалідності.

Крім того, постраждав і водій автівки «ВАЗ 2104» — він отримав тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

У суді патрульний свою провину визнавав частково, проте прокурор довів, що поліцейський грубо порушив Правила дорожнього руху України, внаслідок чого потерпіла отримала травми, які призвели до інвалідності.

Також суд ухвалив стягнути на користь потерпілих моральну та матеріальну шкоду на суму 475 тис. гривень.

Після винесення вироку патрульного взято під варту в залі суду.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Довідково: протидія злочинам у сфері дорожнього руху — один з пріоритетів у роботі правоохоронних органів. У 2021 році прокурорами обласної прокуратури до суду направлено 4 обвинувальних акти стосовно працівників поліції за фактами ДТП.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури