ДТП с фурами и такси в Харькове: водитель MAN задержан, он был за рулем нетрезвым

Полиция открыла уголовное производство относительно страшного ДТП в Харькове, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Водитель грузовика MAN задержан, по заключению освидетельствования он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информируют в управлении ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

“Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении.

Согласно выводам освидетельствования установлено, что «водитель MAN управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Появилось видео

Харьковская областная прокуратура тем временем опубликовала видео с момента ДТП.

На кадрах видно, как грузовик MAN едет на красный свет в направлении Салтовского шоссе. Он на высокой скорости выезжает на перекресток и пересекает его. Далее грузовик врезается в легковушку, которая ехала на зеленый свет. От удара фуру заносит и разворачивает, она падает на автомобиль такси.

Вчера, 25 ноября, вечером в Харькове фура раздавила автомобиль службы такси и повредила еще два авто.

Так, по данным правоохранителей, около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге и пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения MAN с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров — 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.

Водители Chevrolet и Suzuki, еще одного авто, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также травмы получил 51-летний пассажир Chevrolet. Ему оказали медицинскую помощь на месте.