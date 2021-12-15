Богдан заявив, що депутатам від «Слуги народу» щомісячно платять у конвертах за «потрібні» голосування у Раді

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що депутати від партії «Слуга Народу» щомісяця отримують у конвертах гроші за «потрібні» голосування у Верховній Раді

Про це Богдан сказав у інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Там величезні бюджети. Звідки ж вони беруться? Звичайно ж, є якісь напрямки бізнесу, які дають «чорний» кеш», — сказав Богдан.

На уточнювальне запитання Гордона чи платять депутатам від «Слуги народу» гроші в конвертах щомісячно, колишній голова ОП відповів: «Ну, так. Я чув, що платять».

Як зазначив Богдан, зарплата нардепа залежить від того, як він голосує у Раді за «потрібні» закони.

«Умовно, у депутата є зарплата, скажімо 20 тис. не гривень, неофіційна. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують і твоя зарплата зменшується», — сказав Богдан.

Екскерівник ОП додав, що Національне антикорупційне бюро на подібні порушення не реагує, оскільки досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку Богдана, після призначення керівника почнуться «облави». // Вартові еспресо