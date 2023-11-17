ДТП у Києві з двома загиблими – водійку та пасажира Ауді взято під варту

За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою водійці та пасажиру автомобіля Ауді в межах провадження щодо смертельної ДТП, яка трапилась 14 листопада на вул. Старокиївській в м. Києві.

Згідно з матеріалами слідства, 20-річна підозрювана, перебуваючи за кермом Ауді у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota.

В результаті ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota.

Після ДТП підозрювана разом з пасажиром Ауді покинули місце події та переховувались від правоохоронців.

У подальшому обоє фігурантів були затримані.

Дії водійки кваліфіковано за ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 КК України як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей та невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом.

У червні цього року суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння), та позбавив права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Дії пасажира, який допустив до керування автомобілем особу, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння та не мала права керування транспортним засобом кваліфіковано за ст. 287 КК України.

Слідством встановлено, що пасажир Ауді перебуває у процесуальному статусі підозрюваного в межах іншого кримінального провадження за фактом створення та керівництва злочинною організацією, з втягненням неповнолітніх у протиправну діяльність, з метою заволодіння коштами громадян країн-членів ЄС через незаконні «Call-центри».

У березні цього року суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а вже у червні чоловіка було звільнено з під варти у зв’язку з внесенням застави у розмірі 724 тис. грн.

Згідно з ухвалою суду обидва підозрюваних перебуватимуть під вартою під час слідства.

Київська міська прокуратура