Житомирянин ошукав роботодавця майже на 80 тисяч гривень

Дізнавачі Житомирського райуправління поліції встановили причетність 28-річного містянина до афери з оплатою товару. Чоловік, працюючи консультантом, обманним шляхом отримав кошти покупця на власний рахунок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний кілька місяців працював у приватного підприємця консультантом автозапчастин. Він пропонував покупцям товар, здійснював його продаж, консультував з питань технічних характеристик, гарантійних зобов’язань і сервісних послуг щодо замовлення деталей для автомобілів.

У травні 2024 року він переконав одного з відвідувачів, що той може здійснити оплату замовлених товарів за допомогою переказу на банківську картку. Для цього надіслав йому через месенджер реквізити, однак не підприємства, а свого особистого рахунку. Відтак отримав понад 79, 4 тисячі гривень кількома платежами. Згодом чоловік зняв через банкомат 20 тисяч гривень, а решту витратив безготівковими платежами.

6 серпня дізнавачі поліції ознайомили фігуранта з обвинувальним актом. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) – ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська окружна прокуратура, нині матеріали скеровано до суду.

Згідно з чинним законодавством чоловікові може загрожувати покарання у вигляді значного штрафу або громадських робіт на строк від 200 до 240 годин, або виправних робіт на строк до 2 років, або пробаційного нагляду чи обмеження волі строком до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області