ДТП з чотирма загиблими на Уманщині: водієві оголосили про підозру

26 червня, біля селища Бабанка, що на Уманщині водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Унаслідок якої загинуло чотири особи та п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження. Винуватцю аварії оголосили про підозру та обрали запобіжний захід.

За даними слідства, 39-річний водій автомобіля Volkswagen в’їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль Renault, поблизу якого перебував 54-річний керманич.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Черкаської області