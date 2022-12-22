Два пішоходи загинули внаслідок ДТП на Запоріжжі

54-річний нетверезий водій скоїв ДТП у селі Петро-Михайлівка Запорізького району. Внаслідок наїзду автівки загинули чоловік та жінка. Зловмисника затримано.

Обставини автопригоди встановлювали слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 21 грудня близько 16:50 водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час руху по вулиці Шевченка в селі Петро-Михайлівка скоїв наїзд на двох пішоходів, які йшли по смузі руху автомобіля в попутному з ним напрямку.

Внаслідок події 41-річні чоловік та жінка загинули на місці.

За висновком медиків, водій легковика перебував у нетверезому стані. Фігуранта затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Транспортний засіб вилучено та поміщено на територію штрафмайданчика.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Поліція звертається до свідків вказаної події із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098)-98-79-444 або 102.

Шановні водії та інші учасники дорожнього руху! Будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся правил. Керманичі, пам’ятайте, що від вас залежить не лише ваше життя, але й життя інших осіб. Ні в якому разі не сідайте за кермо напідпитку та ніколи не перевищуйте дозволеної швидкості. Наголошуємо на необхідності використання пішоходами світлоповертальних елементів (флікерів) на одязі. Це може зберегти вам життя.

Відділ комунікації поліції Запорізької області