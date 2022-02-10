Вітчима, який систематично ґвалтував пасербицю, засудили до довічного ув’язнення

Дівчинці, яка постраждала, всього лише 10 років.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у суді довели, що з січня по травень 2020 року засуджений на Рівненщині вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував доньку своєї співмешканки.

До того ж, чоловік знімав це на відео. Матір дитини випадково побачила записи в телефоні чоловіка, про що одразу повідомила до поліції.

У суді вітчим визнав свою вину лише частково.

Його засудили за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України) у вигляді довічного позбавлення волі.

Засуджений та його захисник оскаржили вирок. Утім, Верховний Суд скарги не задовольнив та залишив встановлене покарання. // Діло