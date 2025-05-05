Дві мешканки Прикарпаття вивезли синів за кордон з підробленими висновками ЛКК

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом місцевим мешканкам, які вивезли своїх синів за кордон скориставшись підробленими документами.

Їм інкримінують організацію незаконного переправлення та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також використання завідомо підробленого документа (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що підозрювані замовили в мережі Інтернет фіктивний висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що вони невиліковно хворі та не можуть самостійно пересуватись і самообслуговуватись.

Отримавши фіктивні документи, жінки надала їх працівникам прикордонної служби у пункті пропуску «Красноїльськ» Чернівецької області та перетнули кордон разом із синами призовного віку.

Згодом без будь-якої сторонньої допомоги вони повернулись на територію України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – співробітники міграційної поліції та управлінням оперативно-розшукової діяльності Західного регіонального управління ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура