Дві особи підозрюються у заволодінні коштами під час улаштування системи постачання кисню в медзакладі

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру на даний час вже колишньому директору товариства з обмеженою відповідальністю у заволодінні коштами шляхом зловживання службовим становищем та підробці документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Також повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 між товариством та однією з медустанов у м. Лебедин укладено договір на улаштування системи постачання кисню. Така необхідність була обумовлена збільшенням кількості хворих на COVID-19, які потребували кисневої терапії.

Відповідно до умов договору на рахунок товариства замовник перерахував 594 тис грн. Однак згідно з висновком експертів, фактично виконані роботи не відповідають об’ємам, зазначеним в офіційній документації. Вартість завищення становить майже 250 тис грн.

Фізична особа-підприємець, у свою чергу, виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, не забезпечив контроль обсягів та якості виконання робіт, при цьому засвідчив їх своїм підписом.

Протиправні дії викрито прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури